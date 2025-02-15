Даже не полгода: Келлог заявил, что США разработают предложения по завершению войны за несколько недель

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что предложения по прекращению войны, развязанной Россией против Украины, могут быть подготовлены в ближайшие дни или недели. Об этом он сообщил во время Мюнхенской конференции по безопасности.



«Я не имею в виду полгода или год. Мы говорим о днях и неделях», — подчеркнул Келлог.



По его словам, в ближайшее время он посетит Украину, чтобы собрать мнения всех сторон касательно предложений по безопасным и долгосрочным границам, а также возможному формату устойчивого мира.



Келлог напомнил, что окончательное решение будет принимать президент США, и подчеркнул, что он не вмешивается в его процесс принятия решений.



«Я никогда не буду вмешиваться в его сферу принятия решений. Если мы даем ему совет, он принимает решение. Президент Трамп принимает решение, и точка. Но мы должны дать ему возможность выбора», — отметил спецпредставитель.



По его словам, Белый дом рассматривает все возможные сценарии, «не отсекая ни один вариант».



Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил беспокойство по поводу возможных прямых переговоров США с Россией. Украинские власти настаивают на том, что переговоры о завершении войны должны проходить с учетом интересов Украины, а не кулуарных договоренностей между Москвой и Вашингтоном.



Также Зеленский заявил, что Украина не имеет возможности вытеснить российские войска со всей территории страны военным путем, но требует, чтобы Россия, как минимум, отошла на рубежи, которые существовали до начала полномасштабного вторжения.