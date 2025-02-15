Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Даже не полгода: Келлог заявил, что США разработают предложения по завершению войны за несколько недель

15 февраля 2025, 17:29

Даже не полгода: Келлог заявил, что США разработают предложения по завершению войны за несколько недель

Даже не полгода: Келлог заявил, что США разработают предложения по завершению войны за несколько недель

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что предложения по прекращению войны, развязанной Россией против Украины, могут быть подготовлены в ближайшие дни или недели. Об этом он сообщил во время Мюнхенской конференции по безопасности.

«Я не имею в виду полгода или год. Мы говорим о днях и неделях», — подчеркнул Келлог.

По его словам, в ближайшее время он посетит Украину, чтобы собрать мнения всех сторон касательно предложений по безопасным и долгосрочным границам, а также возможному формату устойчивого мира.

Келлог напомнил, что окончательное решение будет принимать президент США, и подчеркнул, что он не вмешивается в его процесс принятия решений.

«Я никогда не буду вмешиваться в его сферу принятия решений. Если мы даем ему совет, он принимает решение. Президент Трамп принимает решение, и точка. Но мы должны дать ему возможность выбора», — отметил спецпредставитель.

По его словам, Белый дом рассматривает все возможные сценарии, «не отсекая ни один вариант».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил беспокойство по поводу возможных прямых переговоров США с Россией. Украинские власти настаивают на том, что переговоры о завершении войны должны проходить с учетом интересов Украины, а не кулуарных договоренностей между Москвой и Вашингтоном.

Также Зеленский заявил, что Украина не имеет возможности вытеснить российские войска со всей территории страны военным путем, но требует, чтобы Россия, как минимум, отошла на рубежи, которые существовали до начала полномасштабного вторжения. 

ТЕГИ

Люди
Кит Келлог
Прочее
мирное урегулирование
Места
США-Украина

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:40
В оккупированном Луганске осудили россиянина, который якобы устроил покушение на бывшего главу «МВД ЛНР»
09:32
Сбор данных в обмен на еду — «ДНР» начала паспортизацию жителей Курахово
08:55
ДТП под оккупированным Харцызском: водитель легкового авто погиб при столкновении с автобусом
23:00
Главное за день: Конференция в Мюнхене и удар по укрытию Чернобыльской АЭС
20:45
Бывший «министр ЖКХ ДНР» обиделся на Пушилина и судится за право снова стать «министром»
19:14
«ЛНР» заявила, что выплатит долги перед бюджетниками, но есть нюансы
17:12
В Крыму студенток заставляют писать валентинки военным РФ
23:00
Главное за день: Переговоры Трампа и Путина. Удар по Краматорску
21:40
Шахты закрыли — долги списали: оккупационные суды «ЛДНР» отказывают горнякам в выплатах
21:04
«ДНР» заявила, что хочет добывать литий на захваченных территориях Донбасса
20:38
В Днепре умерла учительница из Авдеевки, чей портрет был изображен на знаменитом мурале
10:51
Оккупанты перекрыли для гражданских движение из Рубежного в Старобельск: в ОВА рассказали, что известно
08:40
В оккупированном Донецке из-за отключения света остановились котельные — сотни домов без отопления
23:14
Главное за день: Разговоры Трампа, Путина и Зеленского. «ДНР» нужно имущество мариупольцев
19:47
В оккупированной Горловке за день под обстрелами ранены 13 человек
15:00
В захваченном Донецке проблемы с водоснабжением: жалуются даже российские военные
13:45
Пропагандистка Монтян рассказала, почему пророссийских мариупольцев не пускают в РФ
10:55
Зеленский заявил что планирует обменять Курскую область на часть территории Украины: в Москве ответили
10:06
Оккупированный Бердянск остался без водоснабжения из-за порыва на водопроводе
10:02
На Луганщине оккупанты агитируют девятиклассников заключить контракт с российской армией – ОВА
все новости
17:29
Даже не полгода: Келлог заявил, что США разработают предложения по завершению войны за несколько недель
16:08
Зеленский: Войска РФ должны отойти как минимум на границы 24 февраля 2022 года
15:30
«ДНР» и российские чиновники строят бизнес с компаниями из Китая на оккупированной Донетчине
14:18
Российские войска продвинулись в районе двух сел на Донетчине — DeepState
13:23
Путин хочет переговоров с Трампом тет-а-тет и это опасно для всего мира: ключевые заявления Зеленского на Мюнхенской конференции
12:32
Переговоры о сделке по редкоземельным металлам Украины продолжаются — Зеленский
11:40
В оккупированном Луганске осудили россиянина, который якобы устроил покушение на бывшего главу «МВД ЛНР»
10:45
Массированные обстрелы Донецкой области: бьют дроны, «Грады», «Смерчи» и авиабомбы
10:20
Ночная атака «Шахедов» на Украину: ВСУ сбили 33 дрона
10:07
В Херсонской области завершены поиски тел трех детей, которые провалились под лед
09:32
Сбор данных в обмен на еду — «ДНР» начала паспортизацию жителей Курахово
08:55
ДТП под оккупированным Харцызском: водитель легкового авто погиб при столкновении с автобусом
08:40
Войска РФ ранили мирного жителя села на Донетчине
23:18
Журналист сообщил об отказе Зеленского подписать договор о передаче редкоземельных металлов США на Мюнхенской конференции
23:00
Главное за день: Конференция в Мюнхене и удар по укрытию Чернобыльской АЭС
22:24
ВСУ уничтожили опорный пункт российских военных в Курской области РФ
21:52
Пережив российский плен, мать ждала встречи с детьми 5 месяцев — они выехали из оккупации
21:31
Суд в США обязал администрацию Трампа отменить заморозку финансирования международной помощи
21:07
Украинские военные отбили штурм оккупантов под Великой Новоселкой
20:45
Бывший «министр ЖКХ ДНР» обиделся на Пушилина и судится за право снова стать «министром»
все новости
ВИДЕО
ВСУ показали, как сбивают российские воздушные цели. Фото: кадр из видео ВСУ показали, как сбивают российские воздушные цели
14 февраля, 17:47
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: ABC News Вице-президент США раскритиковал Европу на Мюнхенской конференции: Украину упомянул опосредованно
14 февраля, 17:24
Задержанный наемник ЧВК «Вагнера» в Молдове. Фото: Национальная полиция Украина и Молдова провели спецоперацию «Мстители» и задержали наемников ЧВК «Вагнера»: они воевали на Донбассе
14 февраля, 16:53
Удар по российской пехоте в Часов Яре. Фото: кадр из видео Украинские пилоты дронов уничтожили российскую пехоту в Часов Яре: в ВСУ показали видео
14 февраля, 15:59
Военный КНДР пытается поднять 200-го. Фото: кадр из видео ВСУ ликвидировали роту военных КНДР в санитарной зоне Курской области
14 февраля, 14:26
Уничтоженный российский танк на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ беспилотниками уничтожили вооружение и бронетехнику армии РФ на Лиманском направлении: кадры
14 февраля, 12:00
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор