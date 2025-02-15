Зеленский: Войска РФ должны отойти как минимум на границы 24 февраля 2022 года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет возможности вытеснить российские войска со всей территории страны военным путем, но требует, чтобы Россия, как минимум, отошла на рубежи, которые существовали до начала полномасштабного вторжения. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Newsmax.



Президент подчеркнул, что Украина будет использовать дипломатические методы и поддержку союзников, чтобы добиться справедливого мира.



«И конечно, когда мы говорим о справедливом мире для Украины, мы понимаем, что мы не имеем силы вытеснить их со всей нашей территории. Да, мы должны вытеснить их дипломатией и с нашими партнерами, но не проиграть. И поэтому я думаю, что, как минимум, они должны пойти на линию до полномасштабного вторжения», — сказал Зеленский.



По его словам, Украина продолжит борьбу, но для успеха необходима поддержка западных партнеров.



«Я думаю, что Трампу очень нужен успех. Иначе, знаете, все скажут, что это была линия Байдена, а это линия Трампа. Я думаю, что ему нужен успех, и нам нужен успех, и мы ему доверяем. Я надеюсь, что он будет на нашей стороне», — отметил Зеленский.



Он выразил надежду, что при поддержке Европы Трамп сможет способствовать окончанию войны.



Ранее помощник президента США Дональда Трампа и спецпредставитель по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что Украина, вероятно, не сможет вернуться к границам 2014 года. Он допустил возможность подписания соглашения, которое фактически закрепит утрату Украиной части территорий, но не потребует их официального признания.



«Поскольку президент Зеленский это уже сказал, и я думаю, что министр обороны Пит Хегсет был прав. Не будет возвращения к 2014 году и границы, которую они имели перед тем, как россияне вошли в Крым. Это понятно. Поэтому я думаю, что вам понадобится определенное соглашение о потенциальной потере территории. Но смотрите, не обязательно это признавать», — сказал Келлог в эфире Fox News.



Также Зеленский допустил, что в случае переговоров с Россией, будет предлагать Москве обмен контролируемых ВСУ территорий в Курской области РФ на украинские земли, находящиеся под контролем российской армии.