В окупованому Хрустальному на Луганщині загорілося транспортне депо: вогонь знищив автобуси, постраждав водій

Пожежа у транспортному депо в окупованому Хрустальному. Фото: МНС Росії

28 січня загорілося транспортне депо в окупованому місті Хрустальний Луганської області. Про це стало відомо із повідомлення МНС Росії.



Гасіння ускладнювалося високим пожежним навантаженням. Вогонь знищив п'ять пасажирських автобусів. Постраждав 62-річний водій. Його госпіталізували.



На місці працювали 27 співробітників МНС та п'ять одиниць техніки. У результаті пожежу загасили.

Нагадаємо, що 13 грудня 2024 року в окупованому Луганську сталася масштабна пожежа на ринку, загорілися павільйони з автомобільними маслами.