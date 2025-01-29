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В окупованому Хрустальному на Луганщині загорілося транспортне депо: вогонь знищив автобуси, постраждав водій

29 січня 2025, 11:13

В окупованому Хрустальному на Луганщині загорілося транспортне депо: вогонь знищив автобуси, постраждав водій

Пожежа у транспортному депо в окупованому Хрустальному. Фото: МНС Росії Пожежа у транспортному депо в окупованому Хрустальному. Фото: МНС Росії

28 січня загорілося транспортне депо в окупованому місті Хрустальний Луганської області. Про це стало відомо із повідомлення МНС Росії.

Гасіння ускладнювалося високим пожежним навантаженням. Вогонь знищив п'ять пасажирських автобусів. Постраждав 62-річний водій. Його госпіталізували.

На місці працювали 27 співробітників МНС та п'ять одиниць техніки. У результаті пожежу загасили.

Нагадаємо, що 13 грудня 2024 року в окупованому Луганську сталася масштабна пожежа на ринку, загорілися павільйони з автомобільними маслами.

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