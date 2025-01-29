В Ростове-на-Дону включили сирену: сообщают о ракетной атаке

В российском Ростове-на-Дону слышны взрывы, в городе включили сирену. Об этом сообщают местные каналы.

«Предварительно, ПВО сбила 2 ракеты над Ростовом. Был слышен гул», — пишет один из ростовских телеграм-каналов.

Также местные жители публикуют видео газовых следов в небе. Некоторые предполагают, что это следы от работы средств ПВО, другие утверждают, что это след от пролёта ракеты.

Официальной информации о происшествии к этому часу нет.

Напомним, сегодня беспилотники атаковали 23-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ и нефтяную станцию в Тверской области России.