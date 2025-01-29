У Ростові-на-Дону включили сирену: повідомляють про ракетну атаку

У російському Ростові-на-Дону чути вибухи, у місті включили сирену. Про це повідомляють місцеві канали.

«Попередньо, ППО збила 2 ракети над Ростовом. Було чути гул», — пише один із ростовських телеграм-каналів.

Також місцеві жителі оприлюднюють відео газових слідів у небі. Дехто припускає, що це сліди від роботи засобів ППО, інші стверджують, що це слід від прольоту ракети.

Офіційної інформації про подію на цю годину немає.

Нагадаємо, сьогодні безпілотники атакували 23-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони РФ і нафтову станцію в Тверській області Росії.