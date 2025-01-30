В Краматорске гремели взрывы, сообщают о «прилете», есть раненый

В Краматорске Донецкой области утром 30 января гремели сильные взрывы. По предварительной информации, один из районов попал под удар. Об этом передает корреспондент «Новостей Донбасса».
Повреждены дома и местное кафе, в городе слышны сирены скорой помощи.
По состоянии на 11:26 в городе летал разведывательный БПЛА.
В Воздушных силах писали, что в 09:57 осуществлялись запуски авиабомб на Донецкую область.
В местном телеграм-канале сообщили, что пострадавшие среди местного населения есть.
Городская администрация пока не прокомментировала атаку.
Обновлено (12:18). В Краматорской городской военной администрации подтвердили атаку на город. Известно, что под удар попала гражданская инфраструктура.
«По предварительной информации, известно об одном раненом. Выясняем последствия», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что российские войска в четверг, 30 января, обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате ударов повреждены два жилых дома.
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