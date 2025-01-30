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В Краматорске гремели взрывы, сообщают о «прилете», есть раненый

30 января 2025, 11:50

В Краматорске гремели взрывы, сообщают о «прилете», есть раненый

В Краматорске звучали взрывы. Фото: телеграм-канал Оперативный Краматорск В Краматорске звучали взрывы. Фото: телеграм-канал Оперативный Краматорск

В Краматорске Донецкой области утром 30 января гремели сильные взрывы. По предварительной информации, один из районов попал под удар. Об этом передает корреспондент «Новостей Донбасса».

Повреждены дома и местное кафе, в городе слышны сирены скорой помощи.

По состоянии на 11:26 в городе летал разведывательный БПЛА.

В Воздушных силах писали, что в 09:57 осуществлялись запуски авиабомб на Донецкую область.



В местном телеграм-канале сообщили, что пострадавшие среди местного населения есть. 

Городская администрация пока не прокомментировала атаку.

Обновлено (12:18). В Краматорской городской военной администрации подтвердили атаку на город. Известно, что под удар попала гражданская инфраструктура.

«По предварительной информации, известно об одном раненом. Выясняем последствия», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что российские войска в четверг, 30 января, обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате ударов повреждены два жилых дома.

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