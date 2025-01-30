У Краматорську лунали вибухи, повідомляють про «приліт», є поранений

У Краматорську лунали вибухи. Фото: телеграм-канал Оперативний Краматорськ

У Краматорську Донецької області вранці 30 січня лунали сильні вибухи. За попередньою інформацією, один з районів потрапив під удар. Про це передає кореспондент «Новини Донбасу».



Пошкоджено будинки та місцеве кафе, у місті чути сирени швидкої допомоги.



Станом на 11:26 у місті літав розвідувальний БПЛА.



У Повітряних силах писали, що о 09:57 здійснювалися запуски авіабомб на Донецьку область.





У місцевому телеграм-каналі повідомили, що постраждалі серед місцевого населення є.



Міська адміністрація поки що не прокоментувала атаку.



Оновлено (12:18). УКраматорській міській військовій адміністрації підтвердили атаку на місто. Відомо, що під удар потрапила цивільна інфраструктура.



«За попередньою інформацією, відомо про одного пораненого. Зʼясовуємо наслідки», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що російські війська у четвер, 30 січня, обстріляли Костянтинівку Донецької області . Внаслідок ударів пошкоджено два житлові будинки.