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Під обстріл потрапили волонтери у Покровську

31 січня 2025, 10:59

Під обстріл потрапили волонтери у Покровську

У Покровську Донецької області російські військові 30 січня за допомогою FPV-дрона атакували автомобіль, у якому перебували волонтери. Усі вони отримали поранення, медичну допомогу їм надали у Добропіллі. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

«О 13:00 внаслідок обстрілу FPV-дроном східної частини Покровська поранено 3 цивільні особи (волонтери) та пошкоджено евакуаційний автомобіль FIAT», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що двоє чоловіків та одна жінка отримали поранення. Постраждалі самостійно звернулися за допомогою до травматологічного відділення медичного закладу у місті Добропілля.

У ніч на 30 січня (точний час невідомо) стався обстріл приватного сектору центральної частини Покровська, внаслідок якого вигорів сарай, косинець, літня кухня, інформація по дому відсутня.

О 7:47 відбувся обстріл села Гришине. Внаслідок атаки спалахнув автомобіль на площі 6 м кв., пожежу ліквідовано до прибуття підрозділу ДСНС. Загиблих та постраждалих немає.

Об 11:00 стався обстріл FPV-дроном неподалік шляхопроводу Східний. Внаслідок обстрілу поранено чоловіка, також пошкоджено автомобіль ВАЗ 2105. З множинними осколковими пораненнями голови та грудної клітки потерпілого доставлено до Добропільської лікарні.

О 13:45 стався обстріл міста Родинське, внаслідок якого пошкоджено покрівлю місцевої АЗС. Інформація про постраждалих не надходила.

О 14.30 стався обстріл північної частини Покровська. Ворог застосував проти житлового кварталу ФАБ-250. Пошкоджено сім приватних житлових будинків. Інформація про постраждалих не надходила.

Також 30 січня до Добропільської ЦРЛ за медичною допомогою з множинними осколковими пораненнями тіла та саднами м'яких тканин голови звернулися двоє чоловіків 1981 та 1988 років народження, які потрапили під обстріл у Покровську 28.01.2025 року.



Раніше ми писали, що за 30 січня росіяни вбили одного мешканця Донецької області у селі Іванопілля.

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