Армия РФ нанесла удары по Лиману: в городе возникло несколько пожаров

Пожар в Лимане. Фото: ГСЧС

Вечером 30 января российские войска обстреляли частный сектор города Лиман Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



На территории одного из домовладений возник пожар, который охватил пристройку к дому. Спасатели потушили пожар на площади 14 квадратных метров.



Также в результате другого обстрела загорелся дачный дом. Бойцы ГСЧС потушили пожар на площади 40 квадратных метров.



В результате обстрелов и пожаров никто не пострадал.

Напомним, что войска РФ за сутки ударили по нескольким населенным пунктам Донетчины, в результате чего один человек погиб, еще 18 – ранены.