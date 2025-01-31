Армія РФ завдала ударів по Лиману: у місті виникло кілька пожеж

Пожежа у Лимані. Фото: ДСНС

Увечері 30 січня російські війська обстріляли приватний сектор міста Лиман Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



На території одного з домоволодінь виникла пожежа, яка охопила прибудову до будинку. Рятувальники загасили пожежу на площі 14 квадратних метрів.



Також внаслідок іншого обстрілу загорівся дачний будинок. Бійці ДСНС загасили пожежу на площі 40 квадратних метрів.



Внаслідок обстрілів та пожеж ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що війська РФ за добу вдарили по кількох населених пунктах Донеччини, внаслідок чого одна людина загинула, ще 18 – поранені.