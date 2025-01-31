В Украине допустили к эксплуатации отечественный БпАК «Громила»

В украинской армии будут использовать беспилотный авиационный комплекс «Громила» отечественного производства, его можно применять днем и ночью. Комплекс оснащен мощным двигателем, который позволяет нести боевой заряд на немалое расстояние. Об этом передает Министерство обороны Украины.
«Оборонное ведомство кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил Украины беспилотный авиационный комплекс «Громила» украинского производства», — говорится в сообщении.
Преимущество комплекса:
- может поражать живую силу;
- боевую технику;
- полевые укрытия российских оккупантов.
Конструкционно FPV-дроны комплекса «Громила» оснащаются рамой из композитных материалов. Коптеры имеют относительно мощные двигатели, которые позволяют нести боевой заряд немалое расстояние.
Кроме того, летательные аппараты комплекса малоуязвимы к воздействию российских средств радиоэлектронной борьбы.
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