В Україні допустили до експлуатації вітчизняний БпАК «Громило»

В Україні допустили до використання БпАК "Громіла". Фото: Міноборони

В українській армії використовуватимуть безпілотний авіаційний комплекс «Громило» вітчизняного виробництва, його можна застосовувати удень та вночі. Комплекс оснащений потужним двигуном, що дозволяє нести бойовий заряд на чималу відстань. Про це повідомляє Міністерство оборони України.



«Оборонне відомство кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України безпілотний авіаційний комплекс «Громило» українського виробництва», — йдеться у повідомленні.



Перевага комплексу:



- може вражати живу силу;



- бойову техніку;



- польові укриття російських окупантів.



Конструкційно FPV-дрони комплексу «Громило» оснащуються рамою з композитних матеріалів. Коптери мають відносно потужні двигуни, які дозволяють нести бойовий заряд чималу відстань.



Крім того, літальні апарати комплексу маловразливі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.





Раніше ми писали, що у підрозділах Збройних сил України з'явиться робот-логіст «Змій логістичний» українського виробництва. Оператор зможе керувати роботом із безпечної відстані.