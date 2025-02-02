В Покровске при обстреле погиб заместитель начальника Новогродовской ГВА Олег Жужман

Олег Жужман погиб в Покровске. Фото: Покровская ГВА

В результате российского обстрела 1 февраля погиб заместитель начальника Новогродовской городской военной администрации Олег Жужман. Мужчина в момент атаки находился в Покровске. Ему было 55 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



«Враг отобрал жизнь у человека, которого все мы помним не только как профессионала своего дела, но и как отзывчивого, доброжелательного человека, всегда готового помочь и поддержать», — говорится в сообщении.



Олег Васильевич занимал руководящие должности в коммунальной сфере Покровской громады. С 2021 года работал в Новогродовском городском совете, с июля 2023 года занимал должность заместителя начальника Новогродовской ГВА.



Покровская городская военная администрация и Покровский городской совет выражает искренние соболезнования семье Олега Жужмана.



Ранее мы писали, что российские войска за минувшие сутки, 1 февраля, несколько раз обстреляли Покровскую громаду Донецкой области. В результате ударов повреждены дом и автомобили. Также есть жертва и пострадавший.