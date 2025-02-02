Российские войска за сутки четыре раза атаковала Покровскую громаду

Российские войска за минувшие сутки, 1 февраля, несколько раз обстреляли Покровскую громаду Донецкой области. В результате ударов повреждены дом и автомобили. Также есть жертва и пострадавший. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



1 февраля около 11:00 российские войска нанесли удар FPV-дроном по городу Родинское, в результате которого повреждено частное домовладение. Информация о пострадавших не поступала.



Около 14:00 вражеский дрон попал в западную часть Покровска вблизи магазина «Визит». В результате обстрела поврежден автомобиль «Укрпочты». Информация о пострадавших не поступала.



Около 15:00 произошел вражеский обстрел частного сектора западного Покровска, в результате чего получил ранения местный житель 1961 года рождения. С рваной раной голени пострадавший доставлен в Добропольскую больницу.



Около 16:30 в восточной части Покровска БПЛА попал в гражданское авто, в котором находился местный житель 1969 года рождения. От полученных ранений мужчина погиб.



Ранее мы писали, что российская армия за прошедшие сутки, 1 февраля, убила одного человека, еще один — пострадал в Донецкой области.