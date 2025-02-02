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У Покровську під час обстрілу загинув заступник начальника Новогродівської МВА Олег Жужман

02 лютого 2025, 11:42

У Покровську під час обстрілу загинув заступник начальника Новогродівської МВА Олег Жужман

Олег Жужман загинув у Покровську. Фото: Покровська ГВА Олег Жужман загинув у Покровську. Фото: Покровська ГВА

Внаслідок російського обстрілу 1 лютого загинув заступник начальника Новогродівської міської військової адміністрації Олег Жужман. Чоловік у момент атаки перебував у Покровську. Йому було 55 років. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

«Ворог відібрав життя у людини, яку всі ми пам'ятаємо не лише як професіонала своєї справи, а і як чуйну, доброзичливу людину, завжди готову допомогти та підтримати», — йдеться у повідомленні.

Олег Васильович обіймав керівні посади у комунальній сфері Покровської громади. З 2021 року працював у Новогродівській міській раді, з липня 2023 року обіймав посаду заступника начальника Новогродівської МВА.

Покровська міська військова адміністрація та Покровська міська рада висловлює щирі співчуття родині Олега Жужмана.

Раніше ми писали, що російські війська минулої доби, 1 лютого, кілька разів обстріляли Покровську громаду Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено будинок та автомобілі. Також є жертва та постраждалий.

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