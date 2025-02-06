СМИ сообщили о неудачном запуске «Орешника» по Киеву

Российские войска запустили утром 6 февраля вторую баллистическую ракету «Орешник», предположительно, по Киеву, но она не достигла цели, сообщает Forbes.



По данным издания, выпущенная ракета взорвалась на территории России.



При этом издание пишет, что пока невозможно независимо подтвердить неудачу второго «Орешника» в полете.



Как сообщалось, утром 21 ноября 2024 года российские войска нанесли серию ударов по Днепру с применением межконтинентальной баллистической ракеты, а также аэробаллистической ракеты Х-47М2 «Кинжал» и семи крылатых ракет Х-101. В результате пострадали два человека, повреждены промышленное предприятие и здание центра реабилитации инвалидов. Позже Владимир Путин подтвердил нанесение удара. Он утверждал, что российские военные провели испытания одной из новейших баллистических ракет средней дальности «Орешник», и это испытание якобы было успешным.



По данным Главного управления разведки Украины, это баллистическая ракета, вероятно, из состава ракетного комплекса «Кедр».



19 декабря Россия предложила «технологическую дуэль». Путин предложил ударить новой ракетой «Орешник» куда-то по Киеву, а западные страны пусть поставят противовоздушную оборону, чтобы посмотреть, что будет. Путин заявил о том, что подобный «эксперимент» будет «полезным и интересным» для России. На это отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.



