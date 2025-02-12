Зеленський заявив, що планує обміняти Курську область на частину території України: у Москві відповіли

Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю британському виданню The Guardian

Президент України Володимир Зеленський припустив, що у разі переговорів з Росією пропонуватиме Москві обмін контрольованих ЗСУ територій у Курській області РФ на українські землі, що знаходяться під контролем російської армії. Про це заявив Зеленський в інтерв'ю британському виданню The Guardian.

«Ми поміняємо одну територію на іншу», — сказав Зеленський, уточнивши, що поки не знає, яку частину окупованої Росією території Київ проситиме замість частини Курської області. «Не знаю, побачимо. Але всі наші території важливі, тут немає пріоритету», — наголосив президент України.

Прессекретар російського МЗС Марія Захарова відкинула ідею президента України. Вона заявила, що в Курській області українських військових, які «орудують там», нібито «чекає земля без жодного обміну площею приблизно метр на два і глибиною метра півтора-два».

Захарова сказала, що такі заяви український президент робить нібито для того, щоб «приховати справжні масштаби катастрофи для ЗСУ на цьому напрямку».

У цьому ж інтерв'ю The Guardian президент України наголосив, що безпека України неможлива без активної підтримки Америки, особливо у контексті європейських пропозицій щодо розгортання миротворчих сил. Зеленський заявив, що навіть якщо в Україну буде направлено десятки тисяч європейських військових, цього буде недостатньо для забезпечення повного захисту, враховуючи міць російської армії.

«Я буду відкритий з вами, я не думаю, що війська ООН чи щось подібне колись дійсно допомагали комусь в історії. Сьогодні ми не можемо підтримати цієї ідеї. Ми за контингент, якщо це частина гарантії безпеки, і я ще раз наголосив би, що без Америки це неможливо», — сказав він.

Зеленський готовий запропонувати американським компаніям контракти на відновлення України та доступ до природних ресурсів. Він вважає, що для безпеки та економіки України важливим є продовження підтримки США. За словами Зеленського, Україна може надати США пріоритетний доступ до рідкісних металів, таких як уран та титан.

Президент України також зазначив, що готовий до переговорів із Росією, але лише з «позиції сили».

Нагадаємо, раніше джерело видання The New York Times висловило думку, що європейські країни не зможуть відправити в Україну 200 тисяч миротворців, які, за словами президента Володимира Зеленського, необхідні для забезпечення безпеки країни. Як повідомив виданню високопоставлений європейський чиновник, навіть відправка значно меншої кількості військовослужбовців, наприклад, 40 тисяч, буде вкрай скрутною для Європи.