РНБО ввела санкції проти Порошенка: Зеленський прокоментував

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) запровадила санкції проти народного депутата та п'ятого президента України Петра Порошенка. Про це йдеться у заяві партії «Європейська Солідарність».



«Щойно РНБО таки ухвалила антиконституційне, політично вмотивоване рішення — застосувати проти мене, Петра Порошенка, як проти лідера опозиції та п'ятого президента санкції з незаконними обмеженнями. Цей злочин має багато співучасників: вся команда Зеленського, Кабінет міністрів, який "нагнули" на абсурдну виставу, члени його РНБО, які тихенько підіймали руки», — заявив Порошенко у відеозверненні.



Водночас президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні зробив заяву про те, що «мільярди, зароблені фактично продажем України, мають бути заблоковані та працювати на користь держави».



«Щойно провів засідання РНБО. Рішення ухвалено, буде опубліковано завтра. Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість — кожен, хто нищив національну безпеку України та допомагав Росії, — кожен має відповідати», — сказав Зеленський.



Він не уточнив, про які злочини йдеться і хто є підозрюваним.