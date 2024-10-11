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Российские «власти» в «ЛНР» задерживают зарплаты работникам госучреждений — Лысогор

11 октября 2024, 11:59

Российские «власти» в «ЛНР» задерживают зарплаты работникам госучреждений — Лысогор

На оккупированной части Луганской области «местная власть» не выплачивает зарплаты работникам государственных и коммунальных учреждений «ЛНР». В частности, три месяца людям не платят денег. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

«Для населения захваченной в 2014 году части Луганщины многомесячная задержка заработной платы уже давно стала привычкой. Зато жители городов, которые Россия оккупировала в 2022-м, еще не успели к этому явлению приспособиться. Последние два года эти задержки стали регулярностью даже на так называемых «государственных» или «коммунальных» предприятиях. Людей приучают терпеть», — отметил он.

По словам Лысогора, среди последних случаев — Старобельское лесоохотничье хозяйство за более чем три месяца задолжало около 2 млн рублей.

Ранее мы писали, что жителям захваченных регионов выплачивают долги по зарплате только через прокуратуру. 

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