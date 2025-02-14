ВСУ уничтожили опорный пункт российских военных в Курской области РФ

Воздушные силы Вооруженных сил Украины в четверг, 13 февраля, нанесли высокоточный удар по российскому военному объекту возле села Елизаветовка Курской области, сообщает Генеральный штаб ВСУ.



«В результате удара был уничтожен взводный опорный пункт 28 стрелкового батальона 60 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, который использовался для запуска дронов, атаковавших украинских защитников в Сумской области», — указано в сообщении.



В Генштабе отметили, что этот удар стал частью системных мероприятий ВСУ, направленных на нейтрализацию угроз и ослабление военного потенциала противника.

Ранее сообщалось, что бойцы 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины уничтожили целую роту северокорейских военнослужащих, которые участвовали в штурме в санитарной зоне Курской области РФ.