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ЗСУ знищили опорний пункт російських військових в Курській області РФ

14 лютого 2025, 22:24

ЗСУ знищили опорний пункт російських військових в Курській області РФ

Повітряні сили Збройних сил України у четвер, 13 лютого, завдали високоточного удару по російському військовому об'єкту біля села Єлизаветівка Курської області, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«В результаті удару було знищено взводний опорний пункт 28 стрілецького батальйону 60 окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, який використовувався для запуску дронів, які атакували українських захисників у Сумській області», — зазначено в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що цей удар став частиною системних заходів ЗСУ, спрямованих на нейтралізацію загроз та ослаблення військового потенціалу супротивника.

Раніше повідомлялося, що бійці 47-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України знищили цілу роту північнокорейських військовослужбовців, які брали участь у штурмі у санітарній зоні Курської області РФ.

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