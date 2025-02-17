Європа розглядає поновлення масштабних закупівель російського газу — The Economist

Європейські чиновники припускають поновлення масштабних постачань газу з Росії до ЄС після завершення війни в Україні. Фото: Euronews

Європейські чиновники розглядають можливість повернення до закупівлі російського газу. Проте Єврокомісія запевняє, що до 2027 року планує повністю відмовитись від російських енергоресурсів, пише британське видання The Economist.

Наголошується, що зараз імпорт газу з Росії скоротився до 10%, хоча ще у 2021 році він становив 45%, передає The Economist.

«У Європі знову заговорили про високі ціни на газ. Зниження тарифів на електроенергію могло б допомогти промисловості та домогосподарствам», — йдеться у повідомленні.

Аналітики прогнозують, що припинення війни та здешевлення газу можуть сприяти зростанню європейської економіки. Дехто вважає, що повернення до постачання російського газу могло б мотивувати Кремль укласти мирну угоду.

Видання зазначає, що ЄС щорічно споживає близько 320 мільярдів кубометрів газу, а його сховища вміщують лише 115 мільярдів кубів – приблизно третину цієї потреби. Перед зимою запаси були майже повними, але через морози та проблеми з поставками вони швидко зменшуються.

Наразі сховища ЄС заповнені лише на 48%, тоді як минулого року цей показник становив 66%. Високі ціни на газ змушують промислові підприємства скорочувати виробництво.