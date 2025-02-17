Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Європа розглядає поновлення масштабних закупівель російського газу — The Economist

17 лютого 2025, 15:58

Європа розглядає поновлення масштабних закупівель російського газу — The Economist

Європейські чиновники припускають поновлення масштабних постачань газу з Росії до ЄС після завершення війни в Україні. Фото: Euronews Європейські чиновники припускають поновлення масштабних постачань газу з Росії до ЄС після завершення війни в Україні. Фото: Euronews

Європейські чиновники розглядають можливість повернення до закупівлі російського газу. Проте Єврокомісія запевняє, що до 2027 року планує повністю відмовитись від російських енергоресурсів, пише британське видання The Economist.

Наголошується, що зараз імпорт газу з Росії скоротився до 10%, хоча ще у 2021 році він становив 45%, передає The Economist.

«У Європі знову заговорили про високі ціни на газ. Зниження тарифів на електроенергію могло б допомогти промисловості та домогосподарствам», — йдеться у повідомленні.

Аналітики прогнозують, що припинення війни та здешевлення газу можуть сприяти зростанню європейської економіки. Дехто вважає, що повернення до постачання російського газу могло б мотивувати Кремль укласти мирну угоду.

Видання зазначає, що ЄС щорічно споживає близько 320 мільярдів кубометрів газу, а його сховища вміщують лише 115 мільярдів кубів – приблизно третину цієї потреби. Перед зимою запаси були майже повними, але через морози та проблеми з поставками вони швидко зменшуються.

Наразі сховища ЄС заповнені лише на 48%, тоді як минулого року цей показник становив 66%. Високі ціни на газ змушують промислові підприємства скорочувати виробництво.

Читайте також:

"Новини Донбасу" у Telegram - лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Росія Європейський Союз газ постачання
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
11:15
Росіяни окупували село Срібне на Донеччині — DeepState
10:18
Росіяни забирають кровозамінники з лікарень в окупованих містах — «Жовта Стрічка»
22:00
Головне за день: ЗСУ звільнили село на Донеччині. Ситуація на ЧАЕС
17:15
«Україна єдина»: мешканці окупованих територій провели проукраїнські акції — Жовта стрічка
22:00
Головне за день: «ДНР» та РФ ведуть бізнес із Китаєм на Донбасі. Зеленський говорить про межі 2022 року
11:40
В окупованому Луганську засудили росіянина, який нібито влаштував замах на колишнього главу «МВС ЛНР»
09:32
Збір даних в обмін на їжу — «ДНР» розпочала паспортизацію мешканців Курахового
08:55
ДТП під окупованим Харцизьком: водій легкового авто загинув під час зіткнення з автобусом
23:00
Головне за день: Конференція у Мюнхені та удар по укриттю Чорнобильської АЕС
20:45
Колишній «міністр ЖКГ ДНР» образився на Пушиліна і позивається за право знову стати «міністром»
19:14
«ЛНР» заявила, що виплатить борги перед бюджетниками, але є нюанси
17:12
У Криму студенток змушують писати валентинки військовим РФ
23:00
Головне за день: Переговори Трампа та Путіна. Удар по Краматорську
21:40
Шахти закрили — борги списали: окупаційні суди «ЛДНР» відмовляють гірникам у виплатах
21:04
«ДНР» заявила, що хоче видобувати літій на захоплених територіях Донбасу
20:38
У Дніпрі померла вчителька з Авдіївки, чий портрет було зображено на знаменитому муралі
10:51
Окупанти перекрили для цивільних рух з Рубіжного до Старобільська: в ОВА розповіли, що відомо
08:40
В окупованому Донецьку через відключення світла зупинилися котельні — сотні будинків без опалення
23:14
Головне за день: Розмови Трампа, Путіна та Зеленського. «ДНР» потрібне майно маріупольців
19:47
В окупованій Горлівці за день під обстрілом поранено 13 людей
усі новини
19:06
Атака на рятувальників у Костянтинівці: росіяни завдали повторного удару, поранені начальник МВА та поліцейські
18:40
Російські війська завдали удару по житловому району Лимана: виникла пожежа
18:23
Війська РФ атакували автоцистерну ДСНС, яка везла воду жителям Костянтинівки: поранені рятувальники
17:52
Нацгвардійці артилерією та дронами відбили штурм армії РФ під Покровськом: росіяни наступали в заметіль
17:20
Глава російського МЗС виключив територіальні поступки Україні
16:43
Українська армія просунулася у Торецьку – ISW
16:30
ЗСУ точним ударом знищили укриття окупантів
15:58
Європа розглядає поновлення масштабних закупівель російського газу — The Economist
15:25
ЗСУ попередили про ракетну загрозу для семи областей України
15:14
Зеленський вирушить до Саудівської Аравії, але не планує зустрічатися з російськими офіційними особами — Sky News
14:30
Україна та ОАЕ підписали угоду про лібералізацію торгівлі
14:06
З'явилися кадри удару ЗСУ по техніці окупантів, яка прорвалася до Новосілки
13:40
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки удару БПЛА по ЧАЕС
13:23
ЗСУ точним ударом САУ знищили російську БМП на Лиманському напрямку
12:48
У Кремлі назвали склад делегації для зустрічі із представниками США
12:32
У Воронежі згоріли два російські комплекси РЕБ «Житель»
12:11
У Донецькій, Дніпропетровській, Київській областях та Києві скасовано екстрені відключення світла
12:02
РФ атакувала Нікопольщину дроном-камікадзе: п'ятеро постраждалих
11:52
Після атаки дронів у Краснодарському краї РФ виведено з експлуатації нафтостанцію
11:45
СБУ затримала агентів РФ, які підірвали кур'єра біля ТЦК
усі новини
ВІДЕО
Удар артилерії по піхоті російських військ на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Нацгвардійці артилерією та дронами відбили штурм армії РФ під Покровськом: росіяни наступали в заметіль
17 лютого, 17:52
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Фото: ТАСС Глава російського МЗС виключив територіальні поступки Україні
17 лютого, 17:20
ЗСУ точним ударом знищили укриття окупантів. Фото: кадр із відео ЗСУ точним ударом знищили укриття окупантів
17 лютого, 16:30
З'явилися кадри удару ЗСУ по техніці окупантів, яка прорвалася до Новосілки. Фото: кадр із відео З'явилися кадри удару ЗСУ по техніці окупантів, яка прорвалася до Новосілки
17 лютого, 14:06
Рятувальники продовжують усувати наслідки удару російського БПЛА по ЧАЕС. Фото: ДСНС України Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки удару БПЛА по ЧАЕС
17 лютого, 13:40
У Воронежі згоріли два російські комплекси РЕБ «Житель». Фото: кадр із відео У Воронежі згоріли два російські комплекси РЕБ «Житель»
17 лютого, 12:32

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір