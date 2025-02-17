Глава російського МЗС виключив територіальні поступки Україні

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Фото: ТАСС

Глава МЗС Росії Сергій Лавров підтвердив, що незабаром вирушить до Саудівської Аравії на переговори з представниками США щодо врегулювання війни в Україні. При цьому він відкинув територіальні поступки Україні. Таку заяву Лавров зробив для російських ЗМІ у понеділок, 17 лютого.

За його словами, про територіальні поступки Україні під час переговорів «не може бути й мови» та звинуватив українську сторону у «звірствах».

«Погляньте, які "звірства" вони роблять на територіях, і ви хочете, щоб навіть якась думка була присутня на переговорах про врегулювання щодо того, що якимось територіями потрібно ще поступитися? Поступитися як, з людьми з російськими чи без людей, з одними рідкісноземельними металами?», — сказав він, але при цьому не озвучив список «звірств».

Говорячи про очікування від майбутніх переговорів із США, Лавров заявив, що «ми перш за все хочемо їх послухати».

«Ми послухаємо американських співрозмовників. І, звісно, готові будемо відреагувати. Потім доповімо нашим керівникам, які прийматимуть рішення щодо подальших кроків», — зазначив він.

При цьому главі російської дипломатії незрозуміло, навіщо «європейським країнам брати участь у переговорах» щодо України. Він звинуватив європейців у нібито зриві домовленості ще у 2014 році під час Євромайдану та невиконанні Мінських домовленостей, а зараз у збройній підтримці України.

Лавров заявив, що «Європа намагатиметься "вициганювати" заморожування конфлікту в Україні для продовження війни».

“«Тобто філософія у європейців нікуди не поділася. Тому я не знаю, що робити з ними за переговорним столом», — сказав Лавров.

Раніше повідомлялося, що прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков на брифінгу для журналістів сказав, що сьогодні за дорученням Володимира Путіна до Ер-Ріяду вилітають міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та помічник президента Юрій Ушаков.