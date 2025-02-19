Путін заявив, що Москва обговорювала з Вашингтоном розвиток відносин без акценту на Україні

Глава Кремля Володимир Путін заявив, що переговори в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) стали частиною діалогу зі США щодо відновлення двосторонніх відносин, а не лише підготовкою до переговорів про мир в Україні, як передбачалося раніше. Він заявив російським ЗМІ, що зустріч відбулася у «дуже доброзичливій» атмосфері і нібито дала перші результати.



Путін наголосив, що обговорювалися питання економіки, співпраці на світових енергетичних ринках та у космосі. Він вважає, що відбулася «спроба зміцнити довіру» між Москвою та Вашингтоном.



Раніше в Держдепартаменті США стверджували, що зустріч в Ер-Ріяді мала стати тестом на можливість більш масштабних переговорів за американського посередництва. Однак Путін заявив, що діалог стосувався саме російсько-американських відносин, що дозволило уникнути критики щодо проведення переговорів без участі України та Європи.



Президент США Дональд Трамп раніше зробив низку заяв на адресу України, які Київ розглядає як компліментарні, проте на адресу Путіна.



The New York Times називає висловлювання Трампа «одним із найбільш приголомшливих розворотів у зовнішній політиці США». Видання наголошує, що вперше американський лідер фактично знімає з Росії відповідальність за війну, перекладаючи її на Україну.



Bloomberg, аналізуючи переговори, зазначає, що Вашингтон та Москва почали обговорювати можливість скасування санкцій. Глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв заявив, що у другому кварталі 2025 року до Росії можуть повернутися американські компанії. Окрім того, сторони домовилися про відновлення чисельності посольств.

Нагадаємо, що 18 лютого в Ер-Ріяді відбулася зустріч російської та американської делегацій, яка тривала 4,5 години. За підсумками переговорів сторони домовилися щодо подальшого контакту з питання України.