Захватчики за сутки 25 раз обстреляли Донетчину: десятки поврежденных домов

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационные войска РФ за прошедшие сутки, 19 февраля, обстреляли три района Донецкой области. Известно, что в результате атак повреждены жилые дома, есть жертвы. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 25 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.





Покровский район. В Мирнограде повреждены многоэтажка, частный дом и 4 админздания. В Покровске ранены 2 человека, повреждены 2 дома; в Родинском поврежден инфраструктурный объект.





Краматорский район. В Константиновке 2 человека погибли и 8 ранены, повреждены 34 частных дома, 12 многоэтажек, 3 инфраструктурных объекта, 2 предприятия, 3 админздания, 8 линий электропередач и 6 газопроводов; в Предтечино погиб человек, поврежден дом. В Новой Полтавке Ильиновской громады повреждены 9 объектов.





Бахмутский район. В Северске повреждены 4 дома.



Ранее мы писали, что российские войска вновь атаковали Киевскую область ударными беспилотниками, повредив дома и транспорт.