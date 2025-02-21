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Пришлось ждать совершеннолетия: из оккупации выехала еще одна девушка

21 февраля 2025, 19:40

Пришлось ждать совершеннолетия: из оккупации выехала еще одна девушка

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 21-летнюю украинку, которая более 10 лет жила в условиях российской оккупации. Освобождение состоялось в рамках инициативы Bring Kids Back UA. Об этом 21 февраля сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Когда ее родной город оказался под контролем российских войск, она была еще ребенком. Подростковые годы прошли под давлением пропаганды и страха, девушка хотела выехать.

«В Украине ее ждал родной дядя, готовый помочь начать новую жизнь. Однако покинуть оккупированную территорию было крайне сложно — любая попытка могла обернуться опасностью. Теперь она наконец дома, рядом с близкими, которые поддерживают ее на новом этапе жизни», — написал Ермак в Telegram.

Еще 15 украинских детей смогли выехать с оккупированной территории. Об этом сообщила советница главы Офиса президента и операционный директор проекта Дарья Заривная.

Ранее на родину вернулись 12 украинских детей, которые находились на оккупированных территориях и подвергались давлению. 

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