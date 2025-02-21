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Довелося чекати повноліття: з окупації виїхала ще одна дівчина

21 лютого 2025, 19:40

Довелося чекати повноліття: з окупації виїхала ще одна дівчина

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути 21-річну українку, яка понад 10 років мешкала в умовах російської окупації. Визволення відбулося в рамках ініціативи Bring Kids Back UA. Про це 21 лютого повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Коли її рідне місто опинилося під контролем російських військ, вона була ще дитиною. Підліткові роки пройшли під тиском пропаганди та страху, дівчина хотіла виїхати.

«В Україні на неї чекав рідний дядько, готовий допомогти розпочати нове життя. Однак залишити окуповану територію було вкрай складно — будь-яка спроба могла обернутися небезпекою. Тепер вона нарешті вдома, поряд із близькими, які підтримують її на новому етапі життя», — написав Єрмак у Telegram.

Ще 15 українських дітей змогли виїхати із окупованої території. Про це повідомила радниця глави Офісу президента та операційна директорка проєкту Дар'я Зарівна.

Раніше на батьківщину повернулися 12 українських дітей, які перебували на окупованих територіях і зазнавали тиску.

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