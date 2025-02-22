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Войска РФ атаковали Донетчину: повреждены около 140 жилых домов

22 февраля 2025, 10:22

Войска РФ атаковали Донетчину: повреждены около 140 жилых домов

Войска РФ атаковали Донетчину: повреждены около 140 жилых домов

За прошедшие сутки российские войска нанесли 3207 ударов по жилым районам и линиям фронта в Донецкой области, сообщает полиция. Под огонь попали восемь населенных пунктов: Краматорск, Константиновка, Покровск, Родинское, Славянск, а также села Белокузьминовка, Николаевка и Никаноровка.

В результате атак повреждено 145 гражданских объектов, из них 138 жилых домов.

В Константиновке Россия сбросила три авиабомбы ФАБ-250. В результате атаки погиб один человек, двое получили ранения. Повреждены 9 частных домов, СТО и предприятие.

В Никаноровке оккупанты также применили ФАБ-250, убив одного мирного жителя и ранив еще одного. Разрушены два частных дома.

В Славянске в результате удара ФАБ-250 пострадали 8 мирных жителей, повреждены 66 частных домов и учебное заведение.

В Краматорске российская авиабомба ранила одного человека, разрушила 46 частных домов и 2 автомобиля.

В Покровске повреждены три многоквартирных дома и частное жилье, в Родинском взрывной волной разрушены 6 домохозяйств.

В Белокузьминовке российские удары повредили 5 домов, а в селе Николаевка — гражданский автомобиль.

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