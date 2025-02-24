В России поражены стратегические объекты — Генштаб

В ночь на 24 февраля было нанесено поражение по Рязанскому НПЗ. Фото: скриншот

В Генеральном штабе подтвердили удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу и нефтебазе в Тульской области РФ. На объектах вспыхнул пожар.



«Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 24 февраля 2025 года нанесли поражение по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области, который задействован в обеспечении оккупационной армии РФ», — говорится в сообщении.



Известно о по меньшей мере 5 взрывах в районе цели. Предварительно, возник пожар в районе установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АТ-6.



Кроме того, 23 февраля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины поразили нефтебазу — зафиксирован пожар в районе ФГКУ комбинат «8 марта» в Тульской области РФ.



Ранее мы писали, что установка по первичной переработке нефти повреждена на Рязанском НПЗ после атаки беспилотников.