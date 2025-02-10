Беспилотники за последние два дня атаковали вертолетный завод, нефтепровод, нефтебазу и три НПЗ в России

За последние два дня в России дроны атаковали вертолетный завод «Ростеха», нефтепровод «Куйбышев-Лисичанск», нефтебазу, три НПЗ и станцию ЛПДС. Об этом сообщил Телеграм-канал ASTRA со ссылкой на источники.



Так, ночью 8 февраля беспилотники массированно атаковали Ростов-на-Дону и Ростовскую область. Под атаку попала нефтеперекачивающая станция АО «Транснефть-Приволга» в Чертковском районе – повреждены крыша и окна одного из зданий станции. В Ростове в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление административного здания вертолетного завода АО «Роствертол». Это предприятие холдинга «Вертолеты России» государственной корпорации «Ростех».



В эту же ночь дроны атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию «Андрияновская» в Кумылженском районе Волгоградской области, входящую в состав нефтепровода «Куйбышев-Лисичанск». На территории станции возник пожар.



Кроме того, в ночь на 8 февраля БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод ООО «Славянск-ЭКО» в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, однако из сбила ПВО. Также в поселке Ильский в Краснодарском крае был атакован одноименный Ильский нефтеперерабатывающий завод. О повреждениях неизвестно.



9 февраля беспилотник атаковал нефтебазу на улице Советская, 112 в Каменске-Шахтинском Ростовской области. Повреждений и пострадавших нет.



В ночь на 10 февраля дроны атаковали Краснодарский край и Краснодар. Целью атаки был Афипский НПЗ.

Напомним, что структура «Ростеха» закупит американское и немецкое оборудование на 720 миллионов рублей для производства РЭБ.