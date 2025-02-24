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ЗСУ знищили російських штурмовиків, які ховалися у зруйнованих будинках у Часовому Яру

24 лютого 2025, 17:57

ЗСУ знищили російських штурмовиків, які ховалися у зруйнованих будинках у Часовому Яру

Удар по дому з російськими окупантами у Часовому Яру. Фото: кадр із відео Удар по дому з російськими окупантами у Часовому Яру. Фото: кадр із відео

24-та механізована бригада ЗСУ ліквідувала російських штурмовиків, які ховалися у зруйнованих будинках міста Часів Яр Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

 Загарбники продовжують штурмувати місто, використовуючи техніку та тактику малих піхотних груп. Поодинокі групи ЗС РФ, яким вдалося просочитися, ховаються в залишках вцілілої житлової забудови.

 Оператори FPV -дронів виявляють противника і знищують, не дозволяючи наблизитися до позицій Сил оборони. Нашим захисникам важливо завчасно виявити противника та не дати можливості накопичуватися для подальших штурмів», – зазначили в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що російська армія просунулася у селищі Білогорівка Луганської області.

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