Армия РФ дважды обстреляла Покровск: повреждены дома и разрушен магазин

Российские оккупанты продолжают наносить удары по Покровску Донецкой области. За минувшие сутки, 24 февраля, повреждены торговые павильоны и жилые дома. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



«Около 11:20 произошел обстрел (тип вооружения устанавливается) северной части города, в результате которого неизвестный боевой снаряд попал на огород частного домовладения и не разорвался. Повреждения и разрушения отсутствуют», — говорится в сообщении.



Кроме того, около 12:00 российские войска нанесли удар по центральной части Покровска. Известно, что повреждены восемь жилых домов, разрушен магазин «АТБ», а также повреждены торговые павильоны.



Информация о пострадавших не поступала.



Ранее мы писали, что 24 февраля российские войска убили одного мирного жителя Донецкой области в Славянске.