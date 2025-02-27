Армия РФ обстреляла Андреевку-Клевцово на Донетчине: спасатели всю ночь тушили масштабные пожары

Последствия обстрела Андреевки-Клевцово. Фото: ГСЧС

Всю ночь 27 февраля спасатели ликвидировали последствия обстрелов в селе Андреевке-Клевцово Волновахского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



В результате удара возник пожар в административном здании. Спасатели оперативно его потушили.



Вскоре российская армия снова ударила по селу, попав в склад, что привело к пожару. Во время тушения пожара оккупанты снова открыли огонь. Из-за опасности для жизни спасателей тушение временно прекратили. После стабилизации ситуации бойцы ГСЧС потушили пожар на площади 150 квадратных метров.



Через короткий промежуток времени россияне в очередной раз обстреляли село. Удар пришелся по местному предприятию, загорелась кровля склада. Спасатели потушили пожар на площади 100 квадратных метров.

Напомним, что утром 27 февраля войска России обстреляли город Славянск Донецкой области, в результате чего повреждено здание.