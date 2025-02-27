Армія РФ обстріляла Андріївку-Клевцове на Донеччині: рятувальники всю ніч гасили масштабні пожежі

Наслідки обстрілу Андріївки-Клевцового. Фото: ДСНС

Усю ніч 27 лютого рятувальники ліквідовували наслідки обстрілів у селі Андріївка-Клевцове Волноваського району. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Внаслідок удару виникла пожежа в адміністративній будівлі. Рятувальники оперативно її загасили.



Невдовзі російська армія знову вдарила по селу, влучивши у склад, що спричинило пожежу. Під час гасіння пожежі окупанти знову відкрили вогонь. Через небезпеку для життя рятувальників гасіння тимчасово припинили. Після стабілізації ситуації бійці ДСНС загасили пожежу на площі 150 квадратних метрів.



Через короткий проміжок часу росіяни вчергове обстріляли село. Удар прийшовся по місцевому підприємству, загорілася покрівля складу. Рятувальники загасили пожежу на площі 100 квадратних метрів.

Нагадаємо, що вранці 27 лютого війська Росії обстріляли місто Слов'янськ Донецької області, внаслідок чого пошкоджена будівля.