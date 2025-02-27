Въехать в Константиновку можно теперь только при наличии прописки или спецпропуска

С сегодняшнего дня въезд в город Константиновка Донецкой области возможен только при наличии прописки или специального пропуска от городской военной администрации. Об этом корреспонденту «Новостей Донбасса» сообщили в Константиновской ГВА.

«Это распоряжение областной военной администрации», — добавили в ГВА.

Ранее местных пабликах сообщалось что многих перевозчиков на блокпосту со стороны Дружковки сегодня не пустили в город.

«Выезд свободный», – пишут в местных чатах.

Ранее сообщалось, что в Константиновке в результате обстрела 26 февраля увеличилось количество жертв. Погибли шесть человек.