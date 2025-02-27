Авиаудары по Константиновке: возросло количество жертв

В Константиновке в результате обстрела 26 февраля увеличилось количество жертв. Погибли шесть человек. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации.



«В результате авиаударов погибли 6 гражданских лиц (один человек умер в больнице города Днепр), ранения получили 9 гражданских лиц», — отметил он.



По словам Горбунова, повреждены 10 фасадов многоквартирных домов, фасады отделения банка, аптеки, магазина, 12 торговых павильонов, 4 легковых автомобиля, пассажирский автобус, 2 линии электросети.



Ранее мы писали, что в 12:15 состоялось 3 авиаудара ФАБ-250 со стороны российских оккупантов, по городу Константиновка.