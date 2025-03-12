У Кремлі вперше прокоментували переговори України та США: там не виключили нову розмову Путіна з Трампом

Прессекретар глави Кремля Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Фото: «ТАРС»

Росія уважно вивчає заяви, які були зроблені за підсумками зустрічі української та американської делегацій у Саудівській Аравії. Про це у коментарі російським ЗМІ заявив речник глави Кремля Володимира Путіна Дмитро Пєсков.



За його словами, Москва також ознайомлюється з текстом спільної заяви.



«Ми виходимо з того, що, як і було сказано вчора в Джидді, держсекретар Рубіо і помічник з національної безпеки Волц різними каналами в ці дні поінформують нас про деталі переговорів і досягнуті розуміння. Ми також не виключаємо, що може виникнути й тема телефонної розмови на найвищому рівні. Якщо така потреба виникне, то він буде дуже швидко організований», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, що 11 березня між делегаціями України та США відбулися переговори у Саудівській Аравії. З українського боку участь брали голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник керівника ОП Павло Паліса.



За результатами цих переговорів Україна прийняла пропозицію США про негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, але є умова.



Також США ухвалили рішення негайно відновити обмін розвідданими та військову допомогу Україні.