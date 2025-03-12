Атаки на Покровск, Мирноград, Константиновку и Дружковку: 5 погибших, 12 раненых

В результате сегодняшних обстрелов Донецкой области погибли 5 человек, еще 12 получили ранения. О последствиях рассказали в областной военной администрации.

Около 11 часов дня 12 марта российские войска нанесли удар по Покровску. В результате обстрела погиб 38-летний мужчина, повреждено административное здание. В это же время под огонь попал Мирноград — там известно о двух погибших и одном раненом.

Позже, примерно с 15:00 до 16:00, российская авиация сбросила 11 авиабомб на Константиновку. В результате атаки погибли двое мирных жителей, восемь человек получили ранения. Повреждены многоквартирные и частные дома.

Кроме того, российская авиация трижды атаковала Дружковку. В результате ударов ранены три человека, среди них двое детей 8 и 9 лет. Повреждены 32 объекта, в том числе многоквартирные и частные дома, общежитие и автомобили.

Российская армия в последнее время стала активно обстреливать Константиновку и Константиновскую громаду Донетчины. В связи с этим, местные жители стали чаще соглашаться на эвакуацию.