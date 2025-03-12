Атака на Костянтинівку: поліція допомагає деблокувати людей із палаючих квартир ►

Вдень 12 березня російська авіація завдала удару по багатоквартирних будинках у Костянтинівці. Внаслідок влучень кілька будівель спалахнули, і жителі опинилися у пастці серед вогню та диму.



За попередніми даними, загинули двоє людей, ще п'ятеро дістали поранення. Під завалами можуть перебувати 51-річний чоловік та його дружина, повідомили у поліції Донецької області.



Серед постраждалих — 72-річний чоловік та чотири жінки віком 58, 70, 75 та 88 років. Парамедики поліції надали їм першу допомогу та евакуювали до лікарні.



Усього пошкоджено 14 об'єктів цивільної інфраструктури, у тому числі 6 багатоквартирних будинків, аптека, магазин, п'ять цивільних автомобілів та газопровід.



На місці події працюють поліцейські та рятувальники. Пошуково-рятувальна операція продовжується.

Внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донецької області загинуло 5 людей, ще 12 отримали поранення. Про наслідки розповіли в обласній військовій адміністрації.