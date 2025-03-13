Російський А-50 екстрено сів через відмову системи

Російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 змушений був здійснити аварійну посадку. Про це повідомляє блог військових льотчиків ЗСУ «Соняшник».



«Згідно з нашими перехопленнями, у нього сталася відмова. А якщо точніше — хтось випив охолоджувальну рідину з блоків комплексу», - йдеться в повідомленні.



Автори публікації іронічно зазначають, що в Росії продовжують дотримуватися традицій радянських часів, коли військовослужбовці зливали технічні рідини та вживали їх як алкоголь. Офіційного підтвердження інциденту з боку Міноборони РФ немає.

Раніше A-50 — літак далекого радіолокаційного виявлення, яких у ПКС Росії залишилося менш як 10, — було збито над Чорним морем у районі Бердянська 14 січня.



Нагадаємо, 23 лютого 2024 року з'явилася інформація, що українські військові збили російський літак А-50 у районі Азовського моря.