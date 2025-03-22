Краматорськ частково залишився без світла через обстріл

Краматорськ потрапив під російський удар удень 22 березня. Обстрілу дістав приватний сектор, повідомили у міській військовій адміністрації.



Через обстріли частково немає електропостачання у селищах: Новий Світ, Веселе, Шабельківка, Софіївка, Жовтневе.



За день російські війська тричі атакували територію Краматорської громади.

Один зі снарядів влучив у порожній житловий будинок, два інших — у відкриту місцевість.



За попередніми даними, внаслідок обстрілу постраждав чоловік. Він отримав легкі тілесні ушкодження, але від госпіталізації відмовився.



Оскільки всі удари припали поблизу приватної житлової забудови, управління цивільного захисту Краматорської міськради продовжує фіксувати руйнування та пошкодження.

Напередодні російські військові скинули на Костянтинівку три авіабомби ФАБ-250. Внаслідок обстрілу у власному будинку загинула 78-річна жінка.



Російська армія минулої доби, 21 березня, атакувала низку населених пунктів у Донецькій області. Пошкоджено десятки житлових будинків та адміністративні будівлі.