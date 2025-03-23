Знищено укриття російських сил у Торецьку, знижено їхню ефективність

Знищено укриття російських сил у Торецьку. Фото: кадр із відео

21 березня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України успішно вразили район зосередження сил російської 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку в укритті та підвалі в місті Торецьк, Донецька область. Про це повідомляє офіційний канал оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» (ОСУВ «Хортиця»).



Місце розміщення сил противника було повністю зруйновано. Внаслідок ураження знищено десантно-штурмові групи та операторів БПЛА, а також інший особовий склад противника.



Точні результати ураження уточнюються, однак знищення особового складу та місця укриття значно знижує ефективність російських підрозділів на Торецькому напрямку.

Раніше прикордонники показали як знищують російську піхоту на Краматорському напрямку.