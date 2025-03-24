«Гул від вибухів тут чують майже щохвилини»: у ЗСУ показали, як зараз виглядає прифронтовий Покровськ

Прифронтовий Покровськ. Фото: 93-тя механізована бригада ЗСУ

Місто Покровськ Донецької області – один із «найгарячіших» напрямків фронту. Про це повідомили у пресслужбі 93-ї механізованої бригади ЗСУ.



Оборону міста тримають і бійці 93-ї ОМБр.



Десятки керованих авіабомб постійно б'ють по місту, руйнуючи багатоповерхівки та приватні будинки та вбиваючи мирних жителів. FPV-дрони намагаються уразити автомобілі на переїздах та в'їзді до міста. Постійні обстріли артилерією не вщухають.



«Гул від вибухів тут чують майже щохвилини. Однак дронщики, мінометники, артилеристи, танкісти, а головне піхота працюють максимально, щоб стабілізувати ситуацію на підступах до міста і не пустити ворога в сам Покровськ», – зазначили у бригаді.

Нагадаємо, що російські війська після паузи відновили атаки під Покровськом.