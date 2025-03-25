Одна людина постраждала під час обстрілу Лимана за добу

Минулої доби, 24 березня, російська армія обстріляла Донеччину. Одна людина у Лимані постраждала. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«За 24 березня росіяни поранили 1 жителя Донецької області: у Лимані», — зазначив він.
З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 3117 осіб, отримали поранення — 6870 цивільних. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.
Раніше стало відомо про загибель двох російських пропагандистів на окупованій території Луганської області.
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