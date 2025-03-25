ЗСУ просунулися в Солоному та Успенівці: під загрозою російські позиції біля Котлиного

За повідомленнями російських воєнкорів і даних із відкритих джерел, українські сили оборони продовжують наступальні дії в районі населених пунктів Солоне й Успенівка. Про це інформує телеграм-канал RST.



Зазначається, що штурмові групи ЗСУ зайняли частину Солоного — за заявами російських джерел, уже половина населеного пункту перебуває під контролем українських сил.



За попередніми оцінками, глибина просування українських сил на цій ділянці може досягати 2,5 км. Крім того, ЗСУ просунулися в Успенівці, взявши третю вулицю в селищі під свій контроль.

У Котлиному тривають спроби подальшого тиску на російські укріплення. ЗСУ намагаються різати плацдарм російських військ у цьому районі під Покровськом.

ЗСУ намагаються різати плацдарм військ РФ біля Котлиного під Покровськом.

З обох боків фіксуються активні перестрілки й спроби контратак. Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою. Раніше повідомлялося, що ЗСУ відбили штурм РФ біля Піщаного на Покровському напрямку.