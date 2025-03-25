Умєров розповів про результати переговорів України та США у Саудівській Аравії

Україна та США провели двосторонні технічні консультації у столиці Саудівської Аравії – місті Ер-Ріяд. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
За його словами, переговори були зосереджені на безпеці енергетичної та критичної інфраструктури, безпечній навігації у Чорному морі, а також звільненні та поверненні українських полонених та дітей.
«Ця зустріч – логічне продовження успішних консультацій зі США в Джидді», – сказав Умєров.
Ключові результати переговорів:
«Для ефективного впровадження домовленостей важливим є проведення якнайшвидше додаткових технічних консультацій для узгодження всіх деталей та технічних аспектів реалізації, моніторингу та контролю домовленостей», – резюмував глава Міноборони України.
Нагадаємо, що 23 березня в Ер-Ріяді відбувся перший раунд технічних переговорів між Україною та США. У складі української делегації були присутні фахівці з енергетики, а також військові представники морського та повітряного компонентів.
Вже 24 березня у столиці Саудівської Аравії відбулися 12-годинні переговори між російською та американською делегаціями. Серед головних тем – припинення атак на енергетичну інфраструктуру та безпека судноплавства у Чорному морі.
Наступного дня після зустрічі Москви та Вашингтона українська та американська сторони провели другий раунд переговорів.