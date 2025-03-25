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Умєров розповів про результати переговорів України та США у Саудівській Аравії

25 березня 2025, 18:17

Умєров розповів про результати переговорів України та США у Саудівській Аравії

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: МОУ Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: МОУ

Україна та США провели двосторонні технічні консультації у столиці Саудівської Аравії – місті Ер-Ріяд. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

За його словами, переговори були зосереджені на безпеці енергетичної та критичної інфраструктури, безпечній навігації у Чорному морі, а також звільненні та поверненні українських полонених та дітей.

«Ця зустріч – логічне продовження успішних консультацій зі США в Джидді», – сказав Умєров.

Ключові результати переговорів:

  1. Усі сторони домовилися забезпечити безпечну навігацію – судноплавство, припинити використання сили та запобігти використанню комерційних судів у військових цілях у Чорному морі. Українська сторона зазначає, що переміщення Росією своїх військових кораблів за межі східної частини Чорного моря вважатиметься порушенням духу цієї домовленості та розглядатиметься як порушення зобов'язань забезпечити свободу судноплавства у Чорному морі та загроза національній безпеці України. У такому разі Україна матиме повне право реалізовувати право на самозахист;
  2. Усі сторони домовилися запровадити домовленості президентів щодо повної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії;
  3. Усі сторони вітають залучення третіх країн з метою забезпечення підтримки впровадження енергетичної та морської домовленостей;
  4. Усі сторони продовжать працювати над досягненням сталого та тривалого миру;
  5. США підтвердили свою підтримку в допомозі здійснення обміну військовополоненими, звільнення затриманих громадян України та повернення насильно вивезених дітей.

«Для ефективного впровадження домовленостей важливим є проведення якнайшвидше додаткових технічних консультацій для узгодження всіх деталей та технічних аспектів реалізації, моніторингу та контролю домовленостей», – резюмував глава Міноборони України.

Нагадаємо, що 23 березня в Ер-Ріяді відбувся перший раунд технічних переговорів між Україною та США. У складі української делегації були присутні фахівці з енергетики, а також військові представники морського та повітряного компонентів.

Вже 24 березня у столиці Саудівської Аравії відбулися 12-годинні переговори між російською та американською делегаціями. Серед головних тем – припинення атак на енергетичну інфраструктуру та безпека судноплавства у Чорному морі.

Наступного дня після зустрічі Москви та Вашингтона українська та американська сторони провели другий раунд переговорів.

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