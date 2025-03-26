На Донбасі російські війська регулярно наступають танковими колонами, але безуспішно – ЗСУ

Знищений російський танк. Фото: Генштаб ЗСУ

Армія РФ досить регулярно наступає танковими колонами на всіх напрямках у Донецькій та Луганській областях. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, такі атаки були на Новопавлівському напрямку та на північ від міста Часів Яр.



«Це абсолютно регулярні «вправи» з боку росіян. Я не дуже розумію, чому вони намагаються активно використовувати саме танкові колони, якщо зрозуміло, що це не дуже ефективно. Спочатку вони підриваються на дистанційному мінуванні, коли тільки виїжджають. Потім по них відпрацьовують FPV-дрони. А потім – якщо щось доїде – по них відпрацьовують традиційними протитанковими засобами. Зазвичай вони навіть не встигають доїхати. Історія в тому, що вони ці танкові колони зараз використовують не як засоби прориву, а як засоби доставки десанту», – зазначив речник ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що російські війська з бронетехнікою пішли на штурм під містом Покровськ Донецької області, ЗСУ знищили кілька ББМ.