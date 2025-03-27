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«Понад 200 штурмів за добу»: на багатьох ділянках фронту суттєво зростає напруга – DeepState

27 березня 2025, 09:53

«Понад 200 штурмів за добу»: на багатьох ділянках фронту суттєво зростає напруга – DeepState

Динаміка штурмів армії РФ. Фото: DeepState Динаміка штурмів армії РФ. Фото: DeepState

Понад 200 штурмових дій російської армії за добу фіксується два дні поспіль. Про це повідомили аналітики DeepState.

Істотно зростає напруга на багатьох ділянках фронту, де активізувалися підрозділи ЗС РФ, що наростили активність за березень – за неповних 26 днів цього місяця на 17% більше атак, ніж за 28 днів лютого.

Окупанти зберігають найбільшу активність у Курській області та прикордонних районах, на Лиманському, Покровському та Времівському напрямках.

«Окремо хочемо виділити динаміку штурмових дій ворога на Покровському відрізку. На початку березня інтенсивність наступальних дій противника знизилася орієнтовно вдвічі проти лютого і майже в чотири рази проти січня. Проте вже в другій половині березня, згідно з даними Генштабу ЗСУ, інтенсивність зросла і становить понад половину від тієї, що була у січні. До того ж динаміка продовжує поки зростати», – зазначили у DeepState.

Нагадаємо, що ЗСУ відкинули російську армію під Покровськом.

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