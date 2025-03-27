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«Руський» та його спільники тероризували мешканців кількох міст України — затримано рекетирів

27 березня 2025, 22:43

«Руський» та його спільники тероризували мешканців кількох міст України — затримано рекетирів

«Руський» та його спільники тероризували мешканців кількох міст України — затримано рекетирів

Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію, в ході якої вдалося знешкодити організоване злочинне угруповання, яке тероризувало жителів західних регіонів країни.

У Чернівцях було затримано п'ятьох учасників банди, серед них — двох ватажків та громадянина Росії, який перебував на території України незаконно.

Як показало розслідування, злочинці під надуманими приводами вимагали гроші у мобілізованих, поранених військовослужбовців, онкохворих та їхніх родичів.

СБУ задокументувала випадок, коли зловмисники вимагали 40 тисяч доларів у бійця Національної гвардії та його друга, який страждає на онкологічне захворювання.

«Фігуранти спочатку створювали штучні конфлікти з жертвами, а потім били їх молотками по голові прямо посеред вулиці. В результаті один із постраждалих опинився в реанімації», — повідомили в СБУ.

У такий спосіб бандити намагалися прискорити передачу грошей. У разі відмови погрожували повернутися, викрасти та катувати постраждалих, а також заподіяти шкоду їхнім сім'ям — погрожували розправою над дружинами та малолітніми дітьми.

СБУ затримала злочинців на місці злочину — під час приїзду до жертв за «даниною».

За даними слідства, банда входила до складу злочинної організації, яку очолював місцевий рецидивіст, раніше засуджений за наркозлочини та незаконне зберігання зброї. Під його контролем діяли два бандформування, одне з яких очолював громадянин РФ на прізвисько «руський».

Угруповання прагнуло розширити свій вплив на всю територію Буковини, а також охопити Прикарпаття та Хмельницьку область.

Наразі слідчі СБУ готують підозру за ч. 4 ст. 189 КК України — здирство, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.

Також розглядається додаткова кваліфікація — за створення злочинної організації та участь у ній. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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