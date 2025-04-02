З'явилося відео наслідків удару HIMARS по аеродрому у Бєлгородській області: гелікоптери росіян критично пошкоджені

Пошкоджений російський гелікоптер на аеродромі в Бєлгородській області. Фото: кадр із відео

24 березня ЗСУ з РСЗВ HIMARS вдарили по польовому аеродрому в селищі Івня Бєлгородської області РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі «Досьє шпигуна».



Це селище знаходиться приблизно за 60 кілометрів від кордону з Україною.



Для удару використовувалися ракети М30А2, які споряджені вольфрамовими кульками.



В результаті атаки критичні пошкодження отримали чотири вертольоти ВКС РФ – два Ка-52 і два Мі-8.

Нагадаємо, що удар по цьому польовому аеродрому є спільною спецоперацією ГУР, ССО, ракетних військ та артилерії ЗСУ.